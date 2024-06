Brindisi, giovedì 6 giugno al Mediaporto la presentazione ufficiale dell'albo 'Le filastrocche della mamma' di Serena Mingolla

BRINDISI - Giovedì 6 giugno 2024 alle ore 18.00, presso il Mediaporto di Brindisi (Viale Commenda 1) si svolgerà la presentazione ufficiale dell’albo d’esordio (ad alta leggibilità) di Serena Mingolla, dal titolo "Le filastrocche della mamma", realizzato con la collaborazione di Gianluca Bozzetti e le illustrazioni di Mauro Guidotti, edito da Edizioni Esperidi. Introdurrà la serata Luigi D’Elia curatore del progetto culturale del Mediaporto, a dialogare con gli autori sarà il docente Daniele Chezzi. - Giovedì 6 giugno 2024 alle ore 18.00, presso il Mediaporto di Brindisi (Viale Commenda 1) si svolgerà la presentazione ufficiale dell’albo d’esordio (ad alta leggibilità) di Serena Mingolla, dal titolo "Le filastrocche della mamma", realizzato con la collaborazione di Gianluca Bozzetti e le illustrazioni di Mauro Guidotti, edito da Edizioni Esperidi. Introdurrà la serata Luigi D’Elia curatore del progetto culturale del Mediaporto, a dialogare con gli autori sarà il docente Daniele Chezzi.





L'evento è inserito nella programmazione culturale frutto della sinergia tra Regione Puglia, Polo BiblioMuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Teatro Pubblico Pugliese e Santa Teresa spa.





IL LIBRO - I giochi al parco, la nascita di un cuginetto, preparare una torta… ogni momento è bello e buono per scriverci su una filastrocca. Nascono così i 17 componimenti in rima e le relative e colorate illustrazioni per allietare i momenti dei piccoli lettori (età 3 -6 anni, alta leggibilità).





GLI AUTORI - Serena Mingolla (Mesagne 1982) madre sempre premurosa e piena d’amore, autrice per la prima volta con un’innata predisposizione ai racconti e alle poesie per i più piccoli. Mauro Guidotti (Mesagne 1989) artista dalle forti radici salentine ma soprattutto padre delle sue splendide bimbe, sorgenti inesauribili di ispirazione per i suoi quadri e illustrazioni. Gianluca Bozzetti (Mesagne 1983) manager e fervente appassionato di letteratura, è padre amorevole di una meravigliosa e vivace bambina.