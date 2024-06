Comunali Bari: online i dati dello spoglio in corso su liste, preferenze ed elezioni municipali

Gdp Photos

BARI - Il Comune di Bari informa che, a partire dalle ore 16 di oggi, sarà possibile consultare in tempo reale i dati relativi allo spoglio delle elezioni comunali e municipali sul portale realizzato dalla società GPI per conto dell'Ufficio elettorale del Comune di Bari. I dati aggiornati, sebbene non ufficiali, forniranno un quadro dell'andamento delle elezioni, con informazioni non disponibili sulla piattaforma Eligendo del Ministero dell'Interno.Per quanto riguarda le elezioni comunali, sul portale saranno disponibili i dati relativi ai voti delle liste e alle preferenze espresse per i candidati al Consiglio comunale. I dati relativi ai candidati sindaco e alle coalizioni continueranno ad essere consultabili su Eligendo e sul sito della Prefettura di Bari.In merito alle elezioni municipali, saranno consultabili i dati - sempre non ufficiali - riguardanti i candidati presidenti, i risultati delle liste e le preferenze dei candidati ai Consigli municipali per ciascuno dei cinque Municipi della città.Si sottolinea che i dati pubblicati sul portale riflettono l'andamento dello spoglio nei vari seggi della città e che gli unici dati definitivi e ufficiali verranno comunicati dal Ministero dell'Interno secondo le modalità previste dalla legge.Per seguire l’aggiornamento in tempo reale dei risultati, è possibile accedere al portale tramite il link fornito sul sito del Comune di Bari. La trasparenza e la tempestività nella diffusione di questi dati mirano a garantire ai cittadini una visione chiara dell'andamento delle elezioni nella loro città.