Tragedia nel Foggiano: centauro 35enne muore in incidente stradale sulla Provinciale 38

FOGGIA - Una tragica fatalità ha scosso la comunità del Foggiano questa mattina. Un incidente stradale mortale si è verificato lungo la strada provinciale 38, che collega Apricena a San Nazario. Un centauro di 35 anni ha perso la vita nello schianto, avvenuto in circostanze ancora in fase di accertamento.Il drammatico episodio ha visto coinvolta anche un’automobile. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per il motociclista non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La giovane donna che viaggiava con lui in sella alla moto ha riportato diverse ferite e, dopo i primi soccorsi sul posto, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.Sul luogo dell'incidente sono tempestivamente intervenuti il personale del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. La strada provinciale 38 è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi del caso e garantire la sicurezza dei soccorritori.La comunità locale è in lutto per la perdita del giovane centauro, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni della ragazza ferita e sugli esiti delle indagini da parte delle autorità competenti.