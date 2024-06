Congresso di Cardiochirurgia MICS 2024: Bari ospita i massimi esperti mondiali delle patologie valvolari

BARI - Giovedì 20 e venerdì 21 giugno, Bari diventerà il fulcro della cardiochirurgia mondiale con l'atteso congresso MICS 2024, che si terrà presso The Nicolaus Hotel. L'evento vedrà la partecipazione dei massimi esperti internazionali nel campo delle patologie delle valvole del cuore, offrendo una piattaforma di discussione e aggiornamento sulle ultime innovazioni e pratiche cliniche.Il congresso MICS (Minimally Invasive Cardiac Surgery) 2024 rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi nel calendario medico-scientifico internazionale. Durante le due giornate, i partecipanti avranno l'opportunità di assistere a sessioni scientifiche, presentazioni di casi clinici e discussioni sulle più recenti tecniche di chirurgia mini-invasiva delle valvole cardiache.Tra i relatori, si annoverano specialisti di fama mondiale che condivideranno le loro esperienze e conoscenze, fornendo ai partecipanti una visione approfondita e aggiornata sui progressi nel trattamento delle patologie valvolari. Saranno presentate nuove tecniche chirurgiche, risultati di studi clinici e innovazioni tecnologiche che stanno rivoluzionando il campo della cardiochirurgia.Le patologie delle valvole cardiache rappresentano una delle principali sfide in campo cardiologico e cardiochirurgico. L'obiettivo del congresso è quello di promuovere il confronto e la condivisione delle best practices tra i professionisti del settore, al fine di migliorare le cure e i risultati per i pazienti affetti da queste condizioni.Ospitare un evento di tale rilevanza conferma il ruolo di Bari come centro di eccellenza nel panorama medico-scientifico. Il congresso non solo offrirà un'importante opportunità di aggiornamento professionale per i partecipanti, ma contribuirà anche a rafforzare la reputazione della città come sede di eventi scientifici di alto livello.