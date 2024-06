Comunali Bari: Schlein a Bari lancia la volata a Leccese

Elly Schlein fb





Nel ribadire la solidarietà nei confronti di quest'ultimo a seguito degli attacchi ricevuti all'indomani dell'invio degli ispettori al Comune di Bari da parte del Ministero degli Interni per valutare l'eventuale scioglimento dell'Amministrazione Comunale di Bari, Schlein ha elevato l'attuale primo cittadino barese al rango di miglior sindaco d'Italia. E nel tornare su Leccese, chiosando con un "Forza Vito! ", la segretaria del PD ha chiuso il suo intervento concentrato più sui temi di politica nazionale e sulle future prospettive dell'Europa chiamata l'8 e il 9 giugno al rinnovo del proprio Parlamento e meno sulla città di Bari.





Per essa, si è limitata ad apprezzare le cinque candidature del centrosinistra al femminile per le presidenze degli altrettanti Municipi baresi e ad elogiare la crescita del capoluogo pugliese sul piano dell'accoglienza e di apertura al mondo. Richiami sommari che hanno suscitato un pizzico di delusione nei cittadini accorsi nel salotto di Bari sin dal primo pomeriggio del 4 giugno 2024.

"Vogliamo vedere Vito sindaco di questa città". Per una sera Elly Schlein si è immedesimata nel ruolo di cittadina barese per spingere i militanti del centrosinistra a sostenere Vito Leccese quale loro candidato a sindaco di Bari nell'appuntamento elettorale di sabato 8 e di domenica 9 giugno 2024. Dinanzi a oltre 3000 presenze stimate in una via Sparano stracolma, la segretaria nazionale del Partito Democratico ha motivato il sostegno a Leccese per consentire la continuità con Antonio Decaro.