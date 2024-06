Nazionale italiana di Calcio fb

Finisce 0-0 l'amichevole tra Italia e Turchia in preparazione a Euro 2024. Partita con poche emozioni, con gli azzurri che nonostante hanno tenuto il campo in maniera ordinata, non sono riusciti a pungere. L'unica occasione importante, degna di nota per gli uomini di Spalletti, è il colpo di testa di Cristante sul finire del primo tempo, su cross di Pellegrini da calcio d'angolo.