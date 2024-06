Comunali Bari, Vito Leccese: 'Con Elly, Antonio e tantissimi baresi. Andiamo a vincere!'

BARI -Lo scrive in un post su Facebook il candidato sindaco di Bari, Vito Leccese (Partito Democratico). Oggi, Leccese, il candidato alle elezioni europee Antonio Decaro ed Elly Schlein hanno tenuto un partecipatissimo comizio in via Sparano a Bari, attirando una grande folla di sostenitori e simpatizzanti.Il comizio, che si è svolto in una delle vie più centrali e frequentate della città, ha visto la partecipazione di tantissimi baresi, che si sono radunati per ascoltare le parole dei candidati. L'evento ha rappresentato un momento importante della campagna elettorale, mettendo in evidenza l'unità e la determinazione del Partito Democratico nel conquistare la fiducia degli elettori.Vito Leccese ha espresso grande entusiasmo e ottimismo, dichiarando la sua fiducia nel sostegno dei cittadini baresi e sottolineando l'importanza di lavorare insieme per il futuro della città. "Con Elly, Antonio e tantissimi baresi. Andiamo a vincere!" ha scritto Leccese nel suo post, riflettendo l'energia positiva che ha caratterizzato l'incontro.Antonio Decaro, attuale sindaco di Bari e candidato alle europee, ha condiviso il palco con Leccese e Schlein, ribadendo il suo impegno per la città e per l'Europa. Decaro ha sottolineato l'importanza di continuare a lavorare per una Bari inclusiva e sostenibile, facendo appello al senso civico e alla partecipazione attiva dei cittadini.Elly Schlein, vicepresidente del Partito Democratico, ha portato il suo supporto a Leccese e Decaro, evidenziando l'importanza delle elezioni europee e locali come momenti chiave per il futuro del paese. Schlein ha parlato della necessità di politiche progressiste e inclusive, incoraggiando i presenti a impegnarsi attivamente nella campagna elettorale.L'entusiasmo e la partecipazione dimostrati durante il comizio in via Sparano sono indicativi di una campagna elettorale vivace e sentita, con i candidati del Partito Democratico che puntano a conquistare il cuore e il voto dei cittadini baresi.