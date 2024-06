Comunali Bari: ufficiale il ballottaggio Leccese-Romito

Vito Leccese : 48,02%

Vito Leccese, con il 48,02% dei voti, guida la classifica ma non ha raggiunto la soglia necessaria per evitare il ballottaggio. Il suo principale sfidante sarà Fabio Romito, che ha ottenuto il 29,12% dei voti.Il candidato Michele Laforgia si è fermato al 21,75%, mentre Nicola Sciacovelli e Sabino Mangano hanno raccolto rispettivamente lo 0,76% e lo 0,34% dei consensi.Il ballottaggio, che vedrà Vito Leccese e Fabio Romito contendersi la carica di sindaco, si terrà nelle prossime settimane. I cittadini di Bari saranno chiamati nuovamente alle urne per scegliere il loro prossimo primo cittadino.