G7, Fsp Polizia: nuova nave per ospitare le forze dell'ordine

Brindisi, 11 giugno 2024 - In risposta alle proteste per le condizioni di alloggio a bordo della Mykonos Magic, il Segretario Generale della Fsp Polizia di Stato, Valter Mazzetti, ha annunciato l'arrivo di una nuova nave dotata di 520 posti letto per ospitare le Forze dell'ordine. L'arrivo è previsto entro mercoledì a Brindisi, dove Mazzetti, insieme al Segretario nazionale aggiunto Fabrizio Lotti, sarà presente per un sopralluogo.La decisione arriva dopo le critiche sollevate riguardo le condizioni della Mykonos Magic, inizialmente scelta per l'alloggiamento del personale di sicurezza impegnato nel G7 in Puglia. "Dopo le nostre vibrate proteste ci è stato appena comunicato che è in arrivo a Brindisi, entro mercoledì, un'altra nave dotata di 520 posti letto, che consentirà lo sbarco di altrettanti colleghi dalla Mykonos Magic," ha dichiarato Mazzetti.Il Segretario Generale e Lotti, responsabile dell'Ordine pubblico, esamineranno personalmente la nuova nave per assicurarsi che le condizioni siano adeguate per il personale. Questa misura dovrebbe migliorare significativamente le condizioni di vita delle Forze dell'ordine impegnate nell'evento, garantendo un alloggio più confortevole e funzionale.