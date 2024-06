Concerto dei Negramaro annullato al San Nicola di Bari: nuove date in autunno

BARI - Il tanto atteso concerto dei Negramaro allo stadio San Nicola di Bari, previsto per il 6 luglio, è stato annullato "per motivi tecnico logistici indipendenti dalla volontà della band". La notizia è stata comunicata dalla band salentina, che ha anche annunciato un nuovo tour nei palazzetti in autunno nel 2025. Per i fan baresi, ci saranno tre appuntamenti al Palaflorio di Bari il 17, 18 e 19 ottobre 2025.Chi ha già acquistato i biglietti per il concerto annullato a Bari potrà riutilizzarli per le nuove date dei palasport. È necessario registrarsi sul sito friendsandpartners.it a partire dalle 11 del 2 settembre 2024 ed entro le 23:59 di giovedì 31 ottobre 2024. La procedura di registrazione è fondamentale per garantire la validità dei biglietti già acquistati."I nuovi biglietti verranno assegnati tenendo conto del valore economico del biglietto acquistato in precedenza", hanno assicurato da Friends&Partner, l'organizzatore dell'evento. Questa garanzia è volta a tutelare gli interessi dei fan che hanno già investito nell'acquisto dei biglietti.Per chi non potrà o non vorrà partecipare ai concerti autunnali, è possibile richiedere il rimborso dei biglietti. Il rimborso può essere richiesto attraverso il circuito di vendita dove si è acquistato il biglietto, entro il 29 luglio 2024. Questa opzione offre un'alternativa per i fan impossibilitati a partecipare alle nuove date.L'annullamento del concerto, annunciato a una settimana dall'evento, ha suscitato diverse reazioni tra i fan. Molti hanno espresso la loro delusione, dato l'entusiasmo e l'attesa per il concerto. Tuttavia, l'annuncio delle nuove date autunnali offre un'opportunità di riscatto e la possibilità di godere della musica dei Negramaro in un contesto diverso.