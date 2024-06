Continua la Rassegna 'Jazz a Corte' al Palazzo delle Arti Beltrani con l'Antonio Faraò Trio

ph: Marco Glaviano



Un evento di qualità



Il prossimo appuntamento della rassegna vedrà l'esibizione del magico pianoforte di Antonio Faraò, una figura di spicco nel panorama jazz europeo e internazionale. Invitato recentemente negli USA dal grande Herbie Hancock per l'International Jazz Day, Faraò si è esibito con artisti del calibro di Brandford Marsalis, Kurt Elling, Wayne Shorter, Marcus Miller, e Al Jarreau.



Un maestro virtuoso



Antonio Faraò è noto per il suo stile unico, la sua eccellente padronanza strumentale, la carica emozionale e la vena compositiva. Ha condiviso il palco con giganti del jazz come Steve Grossman, Billy Cobham, Richard Galliano, e molti altri. Nel suo ultimo album "Eklektik", pubblicato per la Warner Music, ha collaborato con artisti come Snoop Dogg e Marcus Miller.



Informazioni sull'evento



Domenica 30 giugno, Antonio Faraò si esibirà a Trani accompagnato da Makar Novikov al contrabbasso e Vladimir Kostadinovic alla batteria. Un trio che promette di lasciare il pubblico senza fiato.





Data: Domenica 30 giugno 2024

Luogo: Palazzo delle Arti Beltrani, Trani

Orario: Apertura porte alle 20:30, inizio spettacolo alle 21:00

Biglietti: Poltronissima (posto riservato): €30,00

Posto unico (non numerato): €25,00

Biglietti acquistabili anche con Carta docente esclusivamente al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani.



Dettagli di prenotazione



I biglietti per il secondo appuntamento con l’"Antonio Faraò Trio" sono disponibili online al seguente



La rassegna "Jazz a Corte" è un evento organizzato con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, e il supporto della Regione Puglia. La media partner dell’evento è Radio Selene.



Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0883.50.00.44 o visitare il sito



Non perdete l'occasione di vivere una serata indimenticabile all'insegna della grande musica jazz con uno dei più illustri protagonisti del panorama musicale contemporaneo. I biglietti per il secondo appuntamento con l’"Antonio Faraò Trio" sono disponibili online al seguente link . Per acquistare i biglietti di tutta la programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, visitare questo link La rassegna "Jazz a Corte" è un evento organizzato con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, e il supporto della Regione Puglia. La media partner dell’evento è Radio Selene.Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0883.50.00.44 o visitare il sito www.palazzodelleartibeltrani.it Non perdete l'occasione di vivere una serata indimenticabile all'insegna della grande musica jazz con uno dei più illustri protagonisti del panorama musicale contemporaneo.

TRANI - Prosegue a Trani la rassegna "Jazz a Corte" presso il Palazzo delle Arti Beltrani, con una vera chicca che evidenzia la qualità del cartellone della stagione artistica 2024: il celebre Antonio Faraò Trio. Domenica 30 giugno, il pianista e compositore romano Antonio Faraò sarà accompagnato da Makar Novikov al contrabbasso e Vladimir Kostadinovic alla batteria.Dopo l'eccezionale successo della prima data del festival "Jazz a Corte", in cui Roberta Gentile ha incantato il pubblico con il suo progetto “Back Home Live”, la rassegna prosegue en plein air. La Corte "Davide Santorsola" si apre alle varie sfumature del jazz, offrendo un palcoscenico privilegiato per artisti e musicisti di talento.