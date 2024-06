DRIFFest 2024: aperitivo con la presentazione del festival

Tra gli eventi in programma, ci saranno:

Proiezioni di film tratti da romanzi, racconti e altre opere letterarie;

Incontri con autori di libri e sceneggiature;

Spettacoli teatrali ispirati a opere letterarie;

Laboratori di scrittura creativa e storytelling;

Mostre fotografiche e di illustrazioni;

Eventi musicali e letterari.

Il DRIFFest 2024 si propone di esplorare il complesso e affascinante rapporto tra cinema e letteratura. Attraverso proiezioni, incontri e dibattiti, il festival vuole offrire al pubblico l'opportunità di riflettere su come queste due forme d'arte si influenzino e si contaminino a vicenda.Il DRIFFest 2024 è un festival inclusivo e accessibile a tutti. Tutti gli eventi saranno gratuiti e aperti al pubblico. Inoltre, il festival prevede alcune iniziative dedicate alle persone con disabilità, come la proiezione di film con audiodescrizione e la presenza di interpreti per la lingua dei segni.