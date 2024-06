G7: Emiliano elogia la collaborazione di Brindisi e Fasano, presentato il piano sanitario

BRINDISI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso il suo plauso alla Provincia di Brindisi e alle città di Brindisi e Fasano per la proficua collaborazione con l'organizzazione del G7. L'elogio è stato pronunciato al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, presieduta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nella prefettura di Brindisi, in vista dei prossimi lavori del G7 che si terranno in Puglia dal 13 al 15 giugno.Emiliano ha dichiarato di essere "orgoglioso" per il ringraziamento espresso dal prefetto di Brindisi nei confronti dell'Amministrazione provinciale e dei sindaci di Brindisi e Fasano per il loro impegno e la loro dedizione nella preparazione del summit internazionale.Inoltre, il presidente della Regione ha annunciato di aver consegnato questa mattina il piano sanitario della Regione Puglia per il G7. Il piano verrà integrato con eventuali segnalazioni provenienti dall'intelligence, dalle delegazioni governative, dalla sanità militare o da altre regioni.Domani è prevista una riunione, presieduta dal Segretario del Consiglio dei Ministri, durante la quale la proposta regionale di piano sanitario verrà integrata e finalizzata.L'obiettivo è quello di garantire un'assistenza sanitaria efficiente e puntuale a tutti i partecipanti e gli ospiti del G7, che si terrà in Puglia per la prima volta nella sua storia.