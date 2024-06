Elezioni Europee, Boccardi (CON): 'Lo straordinario successo di Decaro anche grazie al civismo'

BARI - “Il campo largo in Puglia, grazie al grande lavoro del presidente Michele Emiliano, si conferma ancora una volta vincente anche per il fondamentale apporto del civismo strutturato. Dietro lo strepitoso successo di Antonio Decaro c’è lo straordinario lavoro delle forze civiche che hanno deciso di affiancare il sindaco dei sindaci e, di conseguenza il Pd, in questa importante sfida delle Europee. Questo risultato dimostra che l'impegno civico e la partecipazione attiva dei cittadini possono fare la differenza. Abbiamo lavorato insieme, superando differenze e unendo le nostre forze per un obiettivo comune: portare l’autentica voce del Sud al Parlamento Europeo." E’ il commento del coordinatore regionale di CON, Michele Boccardi che con il gruppo in Regione (il capogruppo Alessandro Leoci, gli assessori Alessandro Delli Noci e Gianfranco Lopane ed il consigliere delegato Stefano Lacatena) e tutti i dirigenti provinciali sono stati impegnati nella campagna elettorale che ha regalato al presidente Anci un consenso eccezionale.“Il civismo – prosegue Boccardi – ha confermato di recitare un ruolo importante negli equilibri del centrosinistra in Puglia dove il campo largo ha superato di gran lunga le forze di centrodestra confermando la bontà del progetto che governa la nostra Puglia. L’impegno di CON si è notato in ogni città, in particolare in quelle dove ci sono amministrazioni civiche o dove i partiti ufficiali di centrosinistra non sono presenti né in maggioranza e né in opposizione. Un dato che deve far riflettere e che, qualora ce ne fosse ancora bisogno, conferma che il dialogo con il mondo civico è fondamentale e può far pendere la bilancia dal lato giusto. Ora più che mai – conclude il coordinatore regionale di CON, Michele Boccardi - , è necessario proseguire su questa strada, impegnandoci a promuovere una politica partecipativa ed a rafforzare il legame tra i cittadini e le istituzioni. Un ringraziamento particolare agli elettori che hanno voluto darci fiducia e seguire in questa sfida. Lavoreremo senza sosta per costruire una Puglia sempre più ricca, bella, attrattiva per i nostri giovani e per le imprese”.