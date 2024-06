Nikosboomboom: 'Il lavoro del Tipster? Sottovalutato ma immenso…'

Le scommesse sono sempre esistite, ma ci fu una domenica in cui tutti gli italiani le conobbero: era il 23 marzo 1980, con lo scandalo del “Totonero”. Le camionette della Polizia e della Guardia di Finanza arrivarono sul prato verde dell’Olimpico di Roma e in altri stadi, e videro l’arresto di giocatori e dirigenti di squadre importanti. Altri scandali seguirono negli anni a venire, e di altri scandali – ne sono sicuro – gli inchiostri macchieranno i giornali in futuro.



Proprio in questo mondo vogliamo entrare oggi, chiacchierando con una figura che sta spopolando sui social: il Tipster. Chi è un tipster? Ve lo spieghiamo in questa intervista realizzata al pugliese Nikosboomboom – al secolo Nicola Aruanno, di Andria – il quale ci spiegherà l’importanza della sua figura in questo mondo.



Intervista a Nikosboomboom



Nicola, il tuo nome da qualche tempo è entrato prepotentemente nel panorama delle scommesse sportive. Innanzitutto, chi è Nikosboomboom?



R: «Ciao a tutti e grazie per l'invito. Nikosboomboom è un ragazzo come tanti che ha una grandissima passione per il calcio. Seguo il calcio da sempre, ho una particolare passione per i campionati come Lega Pro e Serie D. Li seguo con molta attenzione, li vivo sui campi, quindi ne conosco talvolta ogni singolo dettaglio».



A un certo punto punti la cam del tuo iPhone verso di te e partono le live su TikTok. Qual è stato l’input che ti ha portato a questo passo?



R: «Ho iniziato questo percorso senza basi concrete, parlando di calcio ogni settimana su TikTok. Poco per volta, ho ottenuto il consenso di tanta gente che apprezzava il mio modo di analizzare e le competenze sui cosiddetti campionati minori, campi che ho vissuto in prima persona, oltre che guardare statistiche e stato di forma di ogni squadra. Frequento spesso gli stadi, guardando dal vivo ciò che poi vado a proporre nelle mie analisi».



Quanto lavoro c’è prima delle tue live e soprattutto in base a cosa scegli le partite su cui scommettere?



R: «Il lavoro di un tipster è spesso sottovalutato ma è immenso. Analizzare tanti match a distanza ravvicinata, essere sempre sul pezzo, vincere e rendersi credibile. Prima delle live preparo una postazione consona, utilizzo tanto il PC e siti di statistiche. Di solito propongo i match guardando a 360° il palinsesto e scegliendo in base allo stato di forma i match più attendibili».



Nikos, cosa significa per te essere tipster?



R: «Il tipster è colui che fornisce consigli sulle scommesse relative a eventi sportivi. Per me essere tipster significa educare la gente a un gioco responsabile che, al termine del mese, porti in positivo o al massimo a recuperare ciò che è stato puntato. Il mio modo di scommettere si basa su analisi mirate e non sul gioco irresponsabile e frenetico».



Vi sono stati dei nomi che hanno ispirato la costruzione del tuo percorso?



R: «Certo che sì. Ho cercato di carpire il meglio da tanti che svolgono questo lavoro da anni. Ho unito le varie metodiche che ognuno di loro aveva fino a creare una mia personalità e rendendomi unico a mio modo».



Parlare di questo mondo significa avere un’immagine tenebrosa per certi versi. Vi è un pizzico di fascino, ma elementi come vizio e ludopatia sembrano predominare. Come vede questo mondo dall’altra parte un tipster?



R: «Il tipster deve essere molto cinico e avere sangue freddo. Le mie analisi sono per lo più long time, ovvero spalmate in più giorni, perché cerco sempre di proporre il pronostico più attendibile, senza avere la fretta o l'ansia di vincere subito in giornata. Con il mio metodo di gioco provo a essere in positivo nel mese, con tranquillità e senza strafare o giocare senza logica».



Cosa cercano i tuoi tanti follower nei tuoi consigli?



R: «I tanti che mi seguono sono persone che amano il calcio, gente che si cimenta nel pronosticare l'esito di un match. Molti di essi hanno dei dubbi e io sono qui per aiutarli, grazie all'esperienza che ho maturato in tanti anni di visione del calcio di qualsiasi categoria, dai dilettanti alla Champions League e ai top campionati».



Qual è la vincita di cui vai più fiero e cosa rappresenta per te un biglietto vincente?



R: «Nel mese di aprile sono riuscito a chiudere dieci multiple - tra i cosiddetti pokerini (4 avvenimenti) e multiple - portando tanti miei follower a un saldo positivo. Ovviamente è sempre un gioco e non si può sempre vincere, però selezionando in modo mirato i match, mi sono tolto tante soddisfazioni e il mio nome, grazie anche all'aiuto di chi mi sostiene e alle mie competenze, si sta facendo strada in questo mondo».



E sconfitte? Quali sono le sconfitte che fanno più male per un tipster?



R: «Fa male quando perdi una schedina per un avvenimento magari caratterizzato da episodi sfavorevoli. Il calcio è fatto di episodi e tante volte i match sono proprio caratterizzati da essi, in positivo o in negativo».



Qual è la scommessa che ti piacerebbe vincere in futuro?



R: «Vorrei vincere una quota 100. Proverò a raggiungere questo obiettivo. Sono live da più di un anno, abbiamo chiuso molte proposte ma il vero obiettivo è quello».



Soprattutto, in futuro dove ti porterà questo percorso?



R: «Posso parlare del presente, perché il futuro si crea dal lavoro giornaliero, impegno, dedizione e passione. Tutto ciò che verrà sarà sempre visto come punto di partenza e mai di arrivo».

