Aggressione domestica a Latiano: donna in gravi condizioni

LATIANO (BR) - Una donna di 39 anni è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale 'Perrino' di Brindisi, in prognosi riservata, a causa dei gravi traumi riportati dopo un'aggressione subita nella sua abitazione la scorsa notte.L'episodio è avvenuto a Latiano, un comune della provincia di Brindisi. Secondo le prime informazioni, la donna è stata vittima di un'aggressione violenta all'interno della sua casa. Le sue condizioni sono considerate critiche, e i medici mantengono riservata la prognosi.I carabinieri stanno esaminando attentamente la posizione del compagno della vittima, un uomo di 41 anni, che è stato già ascoltato dai militari. Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo al ruolo dell'uomo nell'accaduto.A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini della coppia, che hanno udito rumori sospetti provenienti dall'abitazione e hanno prontamente contattato le forze dell'ordine. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di prestare i primi soccorsi alla donna e di avviare immediatamente le indagini.Le autorità continuano a indagare per fare luce sulle circostanze esatte dell'aggressione e stabilire eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità di Latiano è scossa dall'accaduto e si stringe attorno alla vittima e ai suoi familiari in questo momento di grande difficoltà.