Emirates Airlines cerca personale di bordo: Open Day a Bari

Requisiti per candidarsi



Per poter lavorare come membro dell’equipaggio di bordo di Emirates, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:Età minima: 21 anni.

Esperienza: Almeno un anno di esperienza nell’ospitalità o nel servizio clienti.

Portata del braccio: Capacità di raggiungere una portata minima di 212 cm (in punta di piedi) per accedere agli equipaggiamenti di emergenza su tutti i tipi di aeromobili.

Visto di lavoro: Possedere i requisiti necessari per ottenere il visto di lavoro negli Emirati Arabi Uniti.

Altezza minima: 160 cm.

Istruzione: Diploma di scuola superiore.

Capacità: Buone capacità di problem solving.

Conoscenza dell'inglese: Ottima conoscenza dell’inglese (scritta e parlata); la conoscenza di altre lingue è considerata un vantaggio.

Condizioni fisiche: Idoneità fisica e assenza di tatuaggi in parti del corpo visibili indossando l’uniforme.

Qualità personali: Buona educazione e capacità di lavorare in un team, interagendo con persone di culture diverse.



Come partecipare



Gli interessati sono invitati a partecipare all'Open Day portando con sé un curriculum aggiornato. Questa è un’opportunità unica per entrare a far parte di una delle compagnie aeree più prestigiose al mondo e per vivere un'esperienza lavorativa internazionale e multiculturale.



Non perdete l'occasione di candidarvi per un ruolo stimolante e gratificante presso Emirates Airlines!

BARI - Emirates Airlines sta cercando nuovo personale di bordo e ha organizzato un Cabin Crew Open Day il 26 giugno a Bari. L’evento si terrà alle ore 9 presso l’HI HOTEL, situato in via Don L. Guanella.Stipendio: Lo stipendio medio totale offerto è di circa 2.710 euro al mese. Ferie: Sono previsti 30 giorni di ferie all’anno. Benefici: Emirates fornisce anche un biglietto aereo annuale per il Paese di origine, che può essere cambiato in qualsiasi destinazione Emirates dopo 3 anni di servizio.