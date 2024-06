Evento finale de 'Il Girotondo dell’Educazione' a Locorotondo

Luogo: Laboratorio Urbano G.lan – Via Giannone

Target: 8-10 anni



9.30-12.30 Riproposizione di una parte dell’allestimento dello spettacolo Boomerang a cura di Hakuna Matata



Target: genitori e figli di tutte le età



10-12.00 Laboratorio esperienziale rivolto a genitori e bambini 24-36 mesi con lettura animata di due albi illustrati a cura di Raggio di Luna



Luogo: Biblioteca Comunale

Target: genitori e bambini 24-36 mesi



10.00 – 12.00 Laboratorio esperienziale “Mi sento, mi senti?” A cura di Gresia Baccaro



Luogo: Villa Comunale

Target: 8-11 anni



10.30 - 12.00 Giochi Tradizionali a cura di Hakuna Matata



10.30-12.00 Realizzazione attività di piantumazione di piccole piantine d’ulivo a cura di Hakuna Matata



Luogo: Sagrato Chiesa Madre

Target: 8-10 anni



11.00 - 12.30 Presentazione mappa di comunità e visita centro storico a cura dell’Ecomuseo di Valle d’Itria



Luogo: INFOPOINT di Locorotondo, Via Morelli

Target: genitori e figli di tutte le età



12.30 Momento Finale con raduno nei pressi della Chiesa per girotondo Finale con tutti i partecipanti.



Luogo: Sagrato Chiesa Madre

LOCOROTONDO - Sabato 22 Giugno dalle ore 9 alle ore 13 andrà in scena l’evento finale de “Il Girotondo dell’Educazione”, la sintesi di quanto realizzato in questi 18 mesi.Durante la mattinata infatti, saranno proposte alcune delle attività laboratoriali che hanno caratterizzato il progetto. Laboratori per target differenti ma con un unico obiettivo, dimostrare quanto la genitorialità e la complessità della sua gestione passino attraverso la condivisione di esperienze tra genitori e figli.Del resto, trasferire esperienze è come piantare semi nella coscienza dell’individuo e come saggiamente descriveva un antico proverbio cinese, seminando grano una volta, ti assicurerai un raccolto, piantando un albero, dieci raccolti, istruendo il popolo centinaia di raccolti.La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. Non mancate!L’appuntamento è previsto per sabato 22 giugno alle ore 9.00 davanti al sagrato della Chiesa Madre di Locorotondo.Ore 9 accoglienza, descrizione sintetica del progetto e della giornata conclusiva.9.30-12.30 Installazione/mostra del materiale prodotto durante il laboratorio FARE RICICLANDO e realizzazione di nuovi animaletti a cura di Alice