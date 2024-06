Euro 2024: Svizzera-Italia apre gli ottavi di finale

Nazionale italiana di calcio fb





L'ultimo confronto con la Svizzera in un campionato europeo risale a Euro 2020 ma giocato a Roma il 16 giugno 2021 per il posticipo causato dal Covid e vinto 3-0 dall'Italia selezionata da Roberto Mancini. Un precedente che, alla pari del ritorno all'Olimpico di Berlino dove gli azzurri si laurearono campioni del mondo per la quarta volta il 9 luglio 2006, fa ben sperare alla luce di un avvio stentato in Euro 20224 e che si auspica possa avere un seguito più convincente pur al cospetto della Svizzera.





La selezione elvetica, ostica per il sorprendente rendimento nella fase a gironi, è temuta da Spalletti per la sua compattezza in campo.

Dopo una pausa di 2 giorni, l'Europeo di calcio ripartirà quest'oggi con gli ottavi di finale. Spetterà all'Italia, campione in carica, l'onore di riaprire le danze alle ore 18 a Berlino con la sfida che che opporrà gli azzurri di Spalletti alla Svizzera. Contro gli elvetici, avversari di vecchia data per i confronti giocati dal 1911 al 2021, sarà la 62esima sfida con un bilancio che sorride agli italiani, in virtù di 29 vittorie, 8 pareggi e 24 sconfitte.