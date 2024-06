Bloom, uscito il nuovo album dal titolo 'Hangover': intervista

Novità nel panorama musicale nazionale: anticipato da "È la verità", è uscito in questi giorni in digitale "Hangover", il primo album di inediti di BLOOM, la super band alternative rock formata da Giusy Ferreri, Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli.





Inoltre è già in radio "Rose in velluto dark", il nuovo singolo della super band nata da un’idea di Giusy Ferreri e Max Zanotti, il quale ha poi coinvolto Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli, musicisti di grande esperienza e personalità, che contribuiscono a dare vita al suono unico e coinvolgente della band.





BLOOM è il progetto che Giusy Ferreri ha voluto regalarsi al di là della sua carriera da solista (che prosegue parallelamente) per esprimere in maniera più pura e completa la sua anima rock che fin dai suoi esordi è presente, come lato B-Side, in tutti i suoi album.





L’idea che unisce i componenti della band è quella di immergersi in una fase creativa dove sperimentare attraverso il suono un nuovo linguaggio musicale e dove Giusy fa emergere il suo lato più introspettivo. Da qui il nome BLOOM, che significa fioritura, e che quindi incarna l’essenza di una nuova vita.





Prodotto da GGF Music e distribuito da ADA Music, "Hangover" è stato registrato da Steve Lyon presso Panic Button Studios a Hampton (Londra), mixato e masterizzato anche in Dolby Atmos da Marco Borsatti presso Marco Borsatti Studio a Bologna con assistente Andrea Martino, sotto la direzione artistica di Steve Lyon e BLOOM con la speciale supervisione di Max Zanotti.





Giusy Ferreri, oltre a essere leader della band, è anche produttrice esecutiva, autrice di tutti i testi e di 7 melodie dei 10 brani che saranno contenuti in "Hangover".

Questa la tracklist di "Hangover": "Mai più", "È la verità (nuovo mix)", "Rose in velluto dark", "La vita danza", "Ridarei vita", "Non te l’ho detto mai", "Lasciarsi in una notte di mezza estate", "Crisi di astinenza", "L’inganno" e "Il mio stile noir".





L’album è stato suonato da Max Zanotti (programmazioni elettroniche, chitarre acustiche, chitarre elettriche, basso, pianoforte, basso, voce in "Ridarei vita" e cori in "Mai più", "È la verità", "La vita danza", "Ridarei vita" e "Crisi di astinenza"), Roberta Raschellà (chitarre elettriche, chitarre acustiche e basso) e Alessandro Ducoli (batteria e percussioni), a cui si sono aggiunti Mattia Boschi (violoncello in "Mai più", "È la verità", "Rose in velluto dark", "Ridarei la vita" e "Lasciarsi in una notte di mezza estate"), Simone D’Eusanio (viola e violino in "Mai più", "È la verità", "Rose in velluto dark", "Ridarei la vita" e "Lasciarsi in una notte di mezza estate") e Floriano Bocchino (arrangiamenti archi in "Mai più", "È la verità", "Rose in velluto dark", "Ridarei la vita" e "Lasciarsi in una notte di mezza estate", pianoforte in "Ridarei la vita", Moog in "L’inganno" e "Il mio stile noir" e Rhodes in "Mai più", "Lasciarsi in una notte di mezza estate" e "Il mio stile noir").





I BLOOM si sono presentati al pubblico aprendo il Concerto del Primo Maggio di Roma dove hanno suonato per la prima volta dal vivo "È la verità", brano disponibile in digitale. Un inno all’energia del rock, caratterizzato da una melodia travolgente, viscerale e ipnotica e che sarà contenuta nell’album in una nuova versione.





Qui sopra l'intervista video a cura di DANIELE MARTINI.