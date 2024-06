Europee 2024: Fratelli d'Italia in testa secondo i primi exit poll

Exit poll Swg-La7





Fratelli d'Italia (FdI) : 27,0-31,0%

: 27,0-31,0% Partito Democratico (PD) : 21,5-25,5%

: 21,5-25,5% Movimento 5 Stelle (M5S) : 10,0-14,0%

: 10,0-14,0% Forza Italia (FI) : 7,5-9,5%

: 7,5-9,5% Lega : 7,5-9,5%

: 7,5-9,5% Alleanza Verdi e Sinistra (AvS): 4,0-6,0%





Instant poll YouTrend-Sky TG24



Un altro sondaggio condotto da YouTrend per Sky TG24 conferma FdI come primo partito, con il 26,5% dei voti, seguito dal PD al 23%. Il Movimento 5 Stelle è dato al 12,5%, mentre Forza Italia e Lega sono molto vicine, rispettivamente al 9,5% e al 9%.





Fratelli d'Italia (FdI) : 26,5%

: 26,5% Partito Democratico (PD) : 23%

: 23% Movimento 5 Stelle (M5S) : 12,5%

: 12,5% Forza Italia (FI) : 9,5%

: 9,5% Lega : 9%

: 9% Alleanza Verdi e Sinistra (AvS) : 5,5%

: 5,5% Sud Unito e Europa (Sue) : 4,5%

: 4,5% Azione: 3,5%



Stima dei seggi al Parlamento Europeo



Secondo una prima stima di YouTrend per Sky TG24, Fratelli d'Italia otterrebbe 22 seggi al Parlamento Europeo, mentre il Partito Democratico ne conquisterebbe 18. Il Movimento 5 Stelle porterebbe a casa 10 seggi, Forza Italia e Lega otterrebbero 7 seggi ciascuno, Alleanza Verdi e Sinistra 6, e Sud Unito e Europa 5. Il Südtiroler Volkspartei (SVP) guadagnerebbe 1 seggio, mentre Azione non otterrebbe alcun seggio.





Fratelli d'Italia (FdI) : 22 seggi

: 22 seggi Partito Democratico (PD) : 18 seggi

: 18 seggi Movimento 5 Stelle (M5S) : 10 seggi

: 10 seggi Forza Italia (FI) : 7 seggi

: 7 seggi Lega : 7 seggi

: 7 seggi Alleanza Verdi e Sinistra (AvS) : 6 seggi

: 6 seggi Sud Unito e Europa (Sue) : 5 seggi

: 5 seggi Südtiroler Volkspartei (SVP) : 1 seggio

: 1 seggio Azione: 0 seggi



Commento



I primi dati confermano la forte posizione di Fratelli d'Italia come leader del panorama politico italiano nelle elezioni europee, seguito dal Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle mantiene una presenza significativa, mentre Forza Italia e Lega si contendono il quarto posto. Le forze minori come Alleanza Verdi e Sinistra e Sud Unito e Europa riescono a ottenere seggi, mentre Azione resta fuori dal Parlamento Europeo. Questi risultati preliminari delineano un quadro politico che potrebbe influenzare significativamente le dinamiche future sia a livello nazionale che europeo.

ROMA – I primi exit poll delle elezioni europee 2024 indicano Fratelli d'Italia (FdI) come il primo partito, con una forchetta di voti compresa tra il 27% e il 31%. Il Partito Democratico (PD) segue al secondo posto con una percentuale tra il 21,5% e il 25,5%. Sono i dati forniti da Swg per La7. Il Movimento 5 Stelle (M5S) si attesta come terzo partito con un risultato tra il 10% e il 14%.