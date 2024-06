Europee 2024: Fratelli d'Italia in testa secondo i sondaggi Swg-La7 e Intention-Mediaset

Fratelli d'Italia (FdI) : 26-30%

: 26-30% Partito Democratico (PD) : 21,5-25,5%

: 21,5-25,5% Movimento 5 Stelle (M5S) : 10-14%

: 10-14% Forza Italia (FI) : 8,5-10,5%

: 8,5-10,5% Lega : 8-10%

: 8-10% Alleanza Verdi e Sinistra (AvS): 4,5-6,5%





Secondi intention poll Intention-Mediaset



Anche i dati degli intention poll di Mediaset confermano la leadership di Fratelli d'Italia, con una forchetta tra il 25,5% e il 29,5%. Il Partito Democratico è il secondo partito, con una percentuale tra il 21,5% e il 25,5%. Il Movimento 5 Stelle si posiziona al terzo posto con una forchetta tra il 10,5% e il 14,5%.





Fratelli d'Italia (FdI) : 25,5-29,5%

: 25,5-29,5% Partito Democratico (PD) : 21,5-25,5%

: 21,5-25,5% Movimento 5 Stelle (M5S) : 10,5-14,5%

: 10,5-14,5% Forza Italia (FI) : 8-12%

: 8-12% Lega : 6-10%

: 6-10% Alleanza Verdi e Sinistra (AvS) : 5,5-7,5%

: 5,5-7,5% Sud Unito e Europa (Sue) : 3-5%

: 3-5% Azione: 2,5-4,5%



Commento



I dati raccolti finora confermano il primato di Fratelli d'Italia, che sembra consolidare la sua posizione come forza politica dominante in Italia. Il Partito Democratico mantiene una presenza forte, mentre il Movimento 5 Stelle continua a essere un attore significativo sulla scena politica. Nel centrodestra, Forza Italia e Lega sono quasi appaiate, con Forza Italia leggermente avanti secondo Swg-La7, mentre Intention-Mediaset li vede più vicini. Alleanza Verdi e Sinistra, Sud Unito e Europa e Azione ottengono percentuali più basse, ma ancora rilevanti per il panorama politico europeo.



Questi exit poll e intention poll forniscono un quadro preliminare delle preferenze degli elettori italiani, indicando possibili sviluppi e alleanze future. Tuttavia, per avere un quadro definitivo, bisognerà attendere i risultati ufficiali.

