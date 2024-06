Festa del Vino a Orsara: un sabato di calici e degustazioni

ORSARA DI PUGLIA – Pisan Battel, D’Alfonso del Sordo, Ariano, Peppe Zullo, Il Tuccanese e Casa Primis: sono queste le Cantine della trentasettesima edizione della Festa del Vino di Orsara di Puglia. Ai 6 calici si accompagnerà la degustazione di 6 pietanze tipiche preparate da altrettanti ristoratori della Galleria Enogastronomica Orsarese: Forno Pane e Salute, Agriturismo Monte Preisi, Ristorante Donna Cecilia, Ristorante Borgo Antico, Masseria del Gusto e Agriturismo Posta Guevara. Il percorso di calici e sapori prenderà il via alle ore 20. Sempre a partire dalle ore 20, prenderanno il via i 5 spettacoli musicali con Michele Mitola, Ludo e Bea, Rolfi, Trio Ristoccia e Frankie D. Il progetto è finanziato anche con i fondi del PNRR Borghi linea B.La Festa del Vino, però, comincerà già dal mattino, alle ore 9, con l’iniziativa “Sulle orme della Tradizione”, trekking lungo l’antica Traiana durante il quale i visitatori potranno conoscere la storia del territorio attraverso la scoperta di flora e fauna lungo il cammino. Questo appuntamento è curato da EcolForest e vi si può partecipare prenotando al 327.1124656. Sempre alle ore 9, contattando lo stesso numero, in alternativa si può sperimentare la ginnastica dolce all’interno dell’area verde di Parco San Mauro.Alle ore 10 e poi alle 17, prenotando al 327.1124656, sarà possibile partecipare alla visita con degustazione della vigna “Il Tuccanese”: un bus navetta partirà da Largo San Michele per condurre i partecipanti in vigna, per chi vuole arrivare autonomamente invece l’appuntamento è direttamente nei vigneti della Cantina Il Tuccanese in contrada Carrozza. Alle ore 17, inoltre, a Porta San Pietro, si terrà il Laboratorio di Vivaismo e Falegnameria a cura di EcolForest. Alle 10.30 e alle 17, per chi si prenoterà contattando il 353.3998020, ci saranno le visite guidate per scoprire il borgo e l’Abbazia Sant’Angelo.Sarà la nuovissima struttura della Biblioteca di Comunità, in Largo San Michele, ad accogliere pubblico e relatori del convegno su “Vino e benessere, salute e felicità” che inizierà alle ore 18. Dopo i saluti di benvenuto del sindaco Mario Simonelli, interverranno lo chef Peppe Zullo, l’enologo Antonio Russo, la dietista Emma Finamore e il professor Mariano Laudisi. Gli interventi saranno coordinati da Concetta Terlizzi, delegata comunale a Turismo, Cultura e Istruzione.