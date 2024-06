Scoperto gruppo specializzato nel furto e riciclaggio di auto nel Nord Barese: 20 arresti

Indagini e operazione



Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, sono durate quattro mesi. Hanno visto l'impegno congiunto dei poliziotti della squadra mobile della questura di Andria e dei colleghi del Servizio Centrale Operativo (Sco) di Roma. Le forze dell'ordine hanno lavorato intensamente per smantellare il gruppo e porre fine alle loro attività illegali.



Conferenza stampa



I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura di Trani alle ore 11:00. Durante la conferenza, le autorità forniranno ulteriori informazioni sulle indagini e sui provvedimenti adottati contro il gruppo criminale.

Sono una ventina le persone finite in manette. Alcune di esse sono state condotte in carcere, mentre altre sono agli arresti domiciliari. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture.