Festa della Repubblica: l'Italia celebra i 78 anni della nascita della Repubblica

Roma, 2 giugno 2024 – Oggi l'Italia festeggia la Festa della Repubblica, commemorando il 78° anniversario della nascita della Repubblica italiana. Questa importante ricorrenza ricorda il referendum del 1946, quando gli italiani scelsero, a suffragio universale, di adottare la forma repubblicana, segnando anche l'ingresso delle donne nella vita politica del Paese.Le celebrazioni sono numerose e diffuse su tutto il territorio nazionale, con Roma come epicentro degli eventi più solenni. La giornata è iniziata con la tradizionale cerimonia di deposizione di una corona di alloro all’Altare della Patria, presieduta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo gesto simbolico onora i caduti e i valori fondanti della nazione.Successivamente, l'attenzione si è spostata su via dei Fori Imperiali, dove si è svolta la maestosa parata militare. L’evento è stato arricchito dall’esibizione dell'inno nazionale, cantato da Claudio Baglioni, e dal passaggio delle Frecce Tricolori, che hanno colorato il cielo di Roma con i colori della bandiera italiana. In serata, la facciata di Palazzo Chigi è stata illuminata con il tricolore, offrendo uno spettacolo suggestivo per diverse ore.Nel suo discorso, il Presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza della giornata: "Celebrare i settantotto anni della nascita della Repubblica italiana richiama i valori della nostra identità e di una Costituzione lungimirante e saggia, frutto della straordinaria rinascita che prese le mosse dalla lotta di Liberazione". Queste parole risuonano come un invito a riflettere sui principi fondamentali della Repubblica e sul percorso storico che ha portato l’Italia alla democrazia.