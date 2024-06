Frog Entertainment, Antonio Roselli: ''Lo stereotipo di Fiorello è ormai andato, oggi l'animatore deve essere un vero professionista''

Dopo una lunga gavetta come deejay e intrattenitore, e dopo aver conseguito gli studi in Economia e Gestione dei sistemi turistici, Antonio Roselli ha fondato la sua agenzia di animazione ed eventi 'Frog Entertainment', con sede a Molfetta, che ha l'obiettivo di offrire qualità e professionalità a chi si affida alla sua esperienza. Oltre alla sua attività, è docente in animazione per vari istituti superiori della Puglia.

Dopo una lunga gavetta come deejay e intrattenitore, e dopo aver conseguito gli studi in Economia e Gestione dei sistemi turistici, Antonio Roselli ha fondato la sua agenzia di animazione ed eventi 'Frog Entertainment', con sede a Molfetta, che ha l'obiettivo di offrire qualità e professionalità a chi si affida alla sua esperienza. Oltre alla sua attività, è docente in animazione per vari istituti superiori della Puglia.

Imprenditore ma anche 'personaggio del web': su Instagram vanta 81 mila followers e, grazie alle gag insieme al suo piccolo Gioele, ha conquistato il cuore di tutti.

Com’è nata la tua passione, che poi si è trasformata in professione, nel mondo dell’’Entertainment?

La passione per questo mondo, è nata all’età di 20 anni circa, dopo una esperienza in un primo villaggio turistico in qualità di semplice animatore Da quel momento, dopo oltre 20 anni di strutture turistiche in qualità di Capo Animatore e capo villaggio, adesso sono diventato il responsabile della mia attività e formatore per i giovani che vogliono intraprendere questa professione.

Nel 2009 è nata Frog. Quali sono gli obiettivi che ti eri posto quando hai fondato la tua società?

La Frog Entertainment è nata senza alcun appoggio e voglio dirlo forte. Ho creduto in quello che facevo e, ad oggi, sono pienamente soddisfatto di ciò che ho realizzato. Oggi ho una mia Academia di formazione e conto oltre 40 ragazzi che collaborano con me.

C’è molta competizione in Puglia?

Competizione non ne vedo molta, ma credo che questo sia dovuto ad una mia visione: credo nella sinergia, nella collaborazione e nella passione condivisa.

Come si sta evolvendo questo settore nella nostra regione?





La Puglia ha davvero tanto da offrire ed il Salento, ad oggi, rappresenta forse qualcosa simile alla riviera romagnola degli anni 90. Abbiamo dei paesaggi meravigliosi e che tutti ci invidiano, ma forse le infrastrutture non sono poi cosi pronte.

Come ti definisci?

Amo quello che faccio, parto da una passione per il turismo in generale (sono dottore in economia del Turismo e possiedo 2 titoli accademici a riguardo). Oggi vendo qualcosa che nessuna intelligenza artificiale potrebbe mai sostituire: emozioni.

Quali sono gli elementi fondamentali per essere un bravo animatore?

La figura dell’animatore è cambiata negli anni. Lo stereotipo di “Fiorello” è ormai tempo andato. È passato il tempo di parrucche colorate e nasi rossi: le esigenze del pubblico sono cambiate e l’animatore deve ad oggi essere un artista. Un professionista a tutto tondo.





Come vedi il turismo in Puglia e in cosa ti piacerebbe valorizzarla?

La nostra amata regione, ha davvero tanto da offrire, ma viviamo e ci culliamo su ciò che la natura offre di suo. Punterei molto a qualcosa su misura di bambino.

Oltre il lavoro, sui social divertono le gag insieme a tuo figlio. Che ricordi hai della tua infanzia?

Ho avuto una infanzia bellissima, con dei genitori sempre presenti. Aldilà delle simpatiche gags con il mio pargolo, spero davvero di trasmettere all’esterno quanto sia davvero fondamentale un rapporto, sin dalle prime battute, con il proprio bambino/a.

Prossimi progetti? TI piacerebbe arrivare anche all’estero?

Non ho mai pensato al futuro. Mi godo passo passo ciò che ho già. Amo girare il mondo e visitare le varie terre e culture. Ma allo stesso modo, amo restare e godermi la mia Puglia, che amo più di ogni altra cosa.





Per info:

FROG ENTERTAINMENT Agenzia di Animazione (agenziafrog.it)

Antonio Roselli Frog (@djfrog_official) • Foto e video di Instagram