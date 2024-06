Serie A: Ahmed Touba non sarà confermato dal Lecce per la prossima stagione

Il difensore algerino Ahmed Touba non farà parte del Lecce nel prossimo campionato di Serie A. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno, non sarà rinnovato a causa della mancata intesa tra il calciatore e la società pugliese. Durante questa stagione, Touba ha disputato sei partite con la maglia dei salentini. Era arrivato al Lecce il 27 agosto dal Basaksehir, squadra di Serie A turca.Nella sua carriera, Touba ha giocato per diverse squadre: Basaksehir in Turchia, RKC Waalwijk in Olanda, Club Bruges in Belgio, Beroe in Bulgaria, OH Leuven in Belgio, oltre che nelle giovanili del Bruges Under 21 e Under 17, e nel Zulte W Jeugd in Belgio. A livello internazionale, ha collezionato 11 presenze e una rete con la nazionale algerina, 3 partite con il Belgio Under 21, 6 incontri con il Belgio Under 19 e una gara con il Belgio Under 18.La mancata conferma di Touba apre nuovi scenari per il Lecce, che dovrà cercare rinforzi in difesa per affrontare al meglio la prossima stagione di Serie A.