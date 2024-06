Furto da 70mila euro in una gioielleria di Bari: banda di ladri in azione nella notte

Il Piano dei Ladri



I malviventi hanno dapprima scardinato la serranda e la porta blindata della gioielleria, riuscendo così a entrare nei locali. Con una mossa studiata nei minimi dettagli, hanno eluso il sistema d’allarme coprendo le telecamere di videosorveglianza con uno spray nero, impedendo qualsiasi ripresa delle loro azioni. Un quarto complice era fuori a fare da palo, pronto a segnalare eventuali movimenti sospetti.



Intervento della Polizia



L'azione criminosa è stata scoperta solo la mattina seguente dai titolari dell'attività, che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti la Polizia e la Scientifica per avviare le indagini e raccogliere eventuali tracce lasciate dai ladri. Attualmente, oltre al valore della merce sottratta, è ancora da quantificare l’entità dei danni causati durante l'irruzione.



Indagini in Corso



Le indagini sono in corso e si concentrano sull’analisi delle telecamere di sicurezza della zona e su eventuali testimonianze che possano aiutare a identificare i responsabili. La Polizia sta anche verificando se ci siano stati altri episodi simili in città nelle ultime settimane, per capire se si possa trattare di una banda specializzata in furti di gioielli.



Crescente Preoccupazione



L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i commercianti locali, che ora chiedono un maggiore controllo e protezione per evitare che simili episodi si ripetano. La speranza è che le forze dell'ordine possano rapidamente risalire agli autori del furto e recuperare la refurtiva, restituendo un senso di sicurezza alla comunità.

