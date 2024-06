Mesagne, dal 13 giugno la mostra 'G7 Sette secoli d’Arte italiana' al Castello Normanno Svevo

MESAGNE (BR) - Sarà inaugurata il 13 giugno nelle sale del Castello Normanno Svevo di Mesagne (Brindisi) in concomitanza con il summit internazionale dei G7, la mostra che rappresenta un omaggio all’arte italiana e si propone di celebrarla con un viaggio attraverso sette secoli, dal XIV al XX, presentando opere d’arte di alcuni dei più grandi maestri italiani. - Sarà inaugurata il 13 giugno nelle sale del Castello Normanno Svevo di Mesagne (Brindisi) in concomitanza con il summit internazionale dei G7, la mostra che rappresenta un omaggio all’arte italiana e si propone di celebrarla con un viaggio attraverso sette secoli, dal XIV al XX, presentando opere d’arte di alcuni dei più grandi maestri italiani.





Il prestigioso evento è organizzato da Puglia Walking Art e dalla Rete di impresa Puglia Micexperience, con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Mesagne, Camera di Commercio di Taranto-Brindisi e Aeroporti di Puglia; inoltre grazie al Protocollo d’intesa per la collaborazione fra la Direzione generale Musei e la Direzione regionale Musei Puglia – organismi del Ministero della Cultura -, vedrà la promozione nei luoghi della cultura statali presenti sul territorio regionale pugliese.





La Puglia dunque, sta per diventare non solo palcoscenico d’eccellenza di un evento importantissimo a livello internazionale ma darà anche modo di conoscere e apprezzare la storia e la smisurata ricchezza del patrimonio artistico italiano mettendo in luce capolavori di immensa bellezza.





"È un risultato che abbiamo fortemente costruito con la passione, gli sforzi e le energie" ha commentato Pierangelo Argentieri, presidente di Puglia Walking Art "C’è voglia di qualità e di cultura….. il contenuto scientifico, la collaborazione con i musei nazionali e con il Ministero sono elementi che ci gratificano e dimostrano che la nostra offerta è particolarmente matura e qualificata".

Ancora prosegue Argentieri "Potremo insieme scoprire l’evoluzione delle tecniche artistiche e l’influenza di artisti italiani sulla scena internazionale e promuovere la consapevolezza e l’apprezzamento dell’arte italiana, sia a livello nazionale che internazionale a partire dalla straordinaria vetrina del Summit G7….senza dimenticare l’orgoglio e il senso di riscatto con cui il territorio vive questo tipo di eventi”.





La curatela della mostra G7 – Sette secoli d’Arte italiana, che si concluderà il 30 novembre, è affidata al Prof. Pierluigi Carofano, e sarà articolata in sette sezioni precedute da una introduzione in chiave multimediale con una panoramica sulla storia dell’arte italiana e sui principali protagonisti, con inizio dalle due fasi del Rinascimento (iniziale e pieno) verso 'La Maniera Moderna', 'Il Naturalismo caravaggesco' ed 'Esempi di Neoclassicismo', ancora 'Romanticismo e la pittura di storia' per finire con esempi di 'Liberty, Futurismo, Informale e Concettuale'".





Sarà possibile ammirare da vicino autentici tesori di impagabile valore artistico. Una cinquantina le opere esposte in un sapiente equilibrio tra opere scultoree e pittura.





«Ogni sezione è una macroarea al cui centro è presente l’artista identitario di quel determinato momento o fenomeno artistico», spiega il Prof. Carofano: così a Mesagne saranno visibili opere di Luca Signorelli e Andrea del Verrocchio, di Raffaello e Tiziano, di Leonardo e della sua Bottega, di Lorenzo Lotto e Ludovico Carracci.





C’è la ineffabile Artemisia Gentileschi e ci sono opere di Guido Reni, Gian Lorenzo Bernini e Antonio Canova con Bernardo Canal e suo figlio, il più noto Canaletto.





Non mancano personalità di spicco nate nel Sud d’Italia, fra le quali Nicola Pisano (alle origini) e Francesco Fracanzano, il Cavaliere Calabrese (Mattia Preti) e Salvator Rosa, Corrado Giaquinto e Giuseppe De Nittis fino ai contemporanei Pino Pascali e Roberto Ferri.





Entusiasta il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli che dichiara: "Attraversare la cultura del Paese è come camminare nella nostra storia". Inoltre aggiunge: "Siamo molto orgogliosi di questo grande evento, di qualità ancora maggiore rispetto alle analoghe straordinarie iniziative degli anni scorsi, così come siamo certi dell’utilità di un rapporto virtuoso tra istituzioni e impresa privata illuminata".





E se a Mesagne sta per concretizzarsi quello che solo fino a poco tempo fa sembrava un sogno, perché non immaginare che anche i grandi della politica mondiale tra qualche giorno possano fare un salto nella città messapica a osservare da vicino capolavori unici!





INFORMAZIONI:

Castello Normanno Svevo di Mesagne (BR)

13 giugno 2024 – 30 novembre 2024

Tutti i giorni (tranne il lunedì mattina) dalle 9.00 alle 20.00

Per info e prenotazioni mostra www.pugliawalkingart.com

Biglietto adulti € 15,00, bambini fino a 6 anni gratis, tariffe speciali per scolaresche e comitive