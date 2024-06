G7, Marraffa: 'Dai nostri sforzi su ricerca e innovazione una parte delle risposte per la pace e lo sviluppo del futuro'

Le parole del Capo di Gabinetto



Il Capo di Gabinetto, avv. Greta Marraffa, ha espresso grande orgoglio per il coinvolgimento dell'Amministrazione comunale nei lavori del G7. "È motivo di grande orgoglio per l'Amministrazione comunale essere tra i pochi Enti locali coinvolti concretamente nei lavori del G7, a ragione della qualità, delle ricadute e della rilevanza internazionale dei progetti che in tema di ricerca, innovazione e sostenibilità il gruppo di lavoro di Calliope, di cui il Comune di Taranto è capofila, sta generando in tutti i contesti," ha dichiarato Marraffa a margine dell'evento di apertura a Bari.



Un modello di successo



La piattaforma "Calliope" rappresenta un esempio virtuoso a livello nazionale e comunitario, grazie alla capacità di attrarre fondi europei per la ricerca e l'innovazione e alla collaborazione con primarie università e centri di ricerca. "Attraverso i fondi europei per la ricerca e l'innovazione, la nostra CTE ha già generato più di qualunque altra realtà nazionale e sta rappresentando un vero e proprio benchmark a livello comunitario," ha proseguito Marraffa.



Un futuro di opportunità



L'Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci, è fortemente convinta che il percorso di emancipazione di studenti e imprese in terra ionica passi attraverso la presentazione di progetti di impatto nei nuovi cluster della programmazione finanziaria europea. "L'Amministrazione comunale crede molto che questo sia il percorso giusto per spingere definitivamente l'emancipazione di studenti e imprese in terra ionica, perciò continuerà a presentare progetti di impatto a valere sui nuovi cluster della programmazione finanziaria che si sta aprendo in ambito europeo," ha affermato Marraffa.



L'importanza della transizione giusta



Marraffa ha inoltre sottolineato come l'attenzione dei grandi della Terra per Taranto e Calliope sia connessa ai risultati della transizione giusta che la città sta compiendo, fondata su lotta al cambiamento climatico e alle disuguaglianze sociali, intelligenza artificiale, mobilità sostenibile e il concetto di one health. "E a proposito di agenda del G7, ci sembra evidente che l'attenzione dei grandi della Terra per Taranto e Calliope sia connessa ai risultati della transizione giusta che stiamo tutti insieme compiendo, perché fondata su aspetti di lotta al cambiamento climatico e alle disuguaglianze sociali, piuttosto che su applicazioni riferibili all'intelligenza artificiale, alla mobilità sostenibile e al concetto di one health. Tutti obiettivi che, in uno scenario auspicabile di rafforzamento della pace tra i popoli e di miglioramento delle relazioni internazionali, interessano governi e mercati per la stagione che abbiamo davanti a noi," ha concluso l’avv. Marraffa.

TARANTO - Il Comune di Taranto, attraverso la piattaforma della Casa delle Tecnologie Emergenti "Calliope", si è distinto come ospite della programmazione del G7 sotto presidenza italiana, tenutasi presso i padiglioni della Fiera del Levante. La partecipazione si è concretizzata in workshop dedicati alla stampa internazionale e al corpo diplomatico, mettendo in luce le eccellenze locali in tema di ricerca, innovazione e sostenibilità.