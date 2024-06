Zelensky arriva a Borgo Egnazia per il vertice del G7, accolto dalla Premier Meloni

Il vertice e le questioni globali



Il vertice del G7 rappresenta un'occasione importante per i leader mondiali di discutere e affrontare le principali sfide globali, tra cui la crisi ucraina. La presenza di Zelensky sottolinea l'attenzione internazionale verso la situazione in Ucraina e la necessità di una collaborazione continua per raggiungere la pace e la stabilità nella regione.



La controversia sull'aborto



Nel frattempo, una questione controversa emerge dall'ultima bozza del comunicato finale del vertice. Secondo il draft messo a punto dagli sherpa, che deve ancora essere esaminato e approvato dai leader, il testo riporta: "Reiteriamo i nostri impegni espressi nel comunicato finale del G7 di Hiroshima per un accesso universale, adeguato e sostenibile ai servizi sanitari per le donne, compresi i diritti alla riproduzione". Tuttavia, questa formulazione non menziona esplicitamente la parola 'aborto', presente invece nel comunicato finale del G7 in Giappone.



Le reazioni



L'omissione della parola 'aborto' ha già suscitato diverse reazioni. Da un lato, alcuni leader e attivisti per i diritti delle donne temono che questa omissione possa rappresentare un passo indietro nella tutela dei diritti riproduttivi. Dall'altro, c'è chi ritiene che il linguaggio adottato sia comunque sufficientemente inclusivo per garantire l'accesso ai servizi sanitari necessari.



Un vertice decisivo



Il vertice del G7 a Borgo Egnazia si preannuncia quindi come un evento decisivo, non solo per le questioni geopolitiche come la crisi ucraina, ma anche per le discussioni sui diritti delle donne e l'accesso ai servizi sanitari. La bozza del comunicato finale e le eventuali modifiche che verranno apportate dai leader saranno attentamente osservate e potrebbero avere implicazioni significative per le politiche globali in materia di salute e diritti umani.

SAVELLETRI DI FASANO - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Borgo Egnazia, in Puglia, per partecipare al vertice del G7. L'accoglienza riservata dalla premier italiana Giorgia Meloni è stata calorosa, caratterizzata da una stretta di mano e un abbraccio, simbolo della forte intesa e del sostegno dell'Italia all'Ucraina in questo momento cruciale.