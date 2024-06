G7, parlamentari pugliesi FdI: Grazie Giorgia Meloni non solo per aver scelto la Puglia, ma anche per le tue parole di affetto e incoraggiamento

ROMA - “I complimenti del presidente Meloni alla nostra regione, al termine della conferenza del G7, ci inorgogliscono come pugliesi. La Puglia, ha detto Giorgia Meloni, è stata protagonista del vertice mondiale e ha superato alla grande la prova di accoglienza, organizzazione e bellezza". Lo dichiarano i deputati e senatori pugliesi di Fratelli d’Italia.“Per tutti questi motivi - proseguono - non possiamo non ringraziarla non solo perché ha scelto la Puglia per il più importante evento mondiale - al quale per la prima volta ha partecipato anche un pontefice, Papa Francesco - ma anche per le parole di affetto e incoraggiamento che ci ha rivolto: "Spero che anche grazie a questo vertice questa terra meravigliosa possa essere ancora più amata…",“Noi speriamo che tutti i pugliesi, al di là degli schieramenti politici e fuori da sterili polemiche, siano consapevoli della grande opportunità che ci è stata data e tutti insieme, per il bene della nostra terra, lavoriamo perché la vetrina del G7 non sia solo un ricordo, ma una proiezione futura" concludono i deputati FdI.