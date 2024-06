Green Bio Town 2024, giornata conclusiva a Nardò

NARDO' - Oggi 16 giugno, dopo il successo dei precedenti tre giorni, l’Evento Green Bio Town volge alla sua giornata conclusiva, che si terrà sempre nella suggestiva cornice del Centro Storico di Nardò (Le), con l’ambizioso progetto dedicato alla promozione della Sostenibilità Ambientale, Sociale e del Benessere della Persona in continua evoluzione.Green Bio Town è un percorso di oltre 1 km nel Centro Storico della barocca città di Nardò, tra Piazze, Corti e Dimore Storiche, passando per l’incantevole cornice naturale del Giardino Botanico, che attira l’attenzione di media e pubblico da tutta Italia e dall’Estero, rappresentando un’occasione unica per il Salento e per tutta l’Italia in termini di sostenibilità, promozione del territorio, valorizzazione del patrimonio culturale, delle eccellenze enogastronomiche del Salento e delle bellezze naturali incontaminate da cui è impreziosito.L’evento, realizzato dall’Associazione A.S.N. Italia (Angeli per la Salute Naturale), con il Patrocinio del Comune di Nardò, della Provincia di Lecce e della Presidenza della Regione Puglia, ha un ricco programma di rassegne, laboratori, workshop ed espositori, che accompagneranno i visitatori a tutte le ore.PERCORSI FORMATIVI E WORKSHOP - al mattino, dalle 9.30 alle 13.30: ci saranno le lezioni di Yoga per bambini con l’insegnante Cristiana Vergari e i tre seminari tenuti rispettivamente da AIEF, Cooperativa Araclema e Power Revolution.Nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 20.00: si parlerà di Cristalloterapia con Il Caduceo, si imparerà a scoprire il proprio potenziale insieme a Louis Centro Polifunzionale, si realizzerà il percorso formativo sulla salute naturale e crescita personale “Le 8 Chiavi della Vita” con la naturopata e presidente ASN Maruska Ciricugno, si affronterò il tema del gioco educativo come approccio alla cura pediatrica con la consulente pediatrica odontoiatrica Rosa Ciaramellano di JC Happysmile e si sottolineerà l’importanza dell’approccio olistico per la trasformazione personale e professionale con Modum Discipline Olistiche Qui ed Ora.GBT BABY - ci saranno il laboratorio di pittura con l’artista Stefania Puzzovio (ore 19.00, Castello), il Teatro dei Burattini con la fiaba “Jimmy il bruco” (ore 20.30, Castello), il laboratorio sostenibile con giochi del passato e materiali di recupero tenuto dall’inventore di giochi Claudio Procopio e il saggio spettacolo “Guerin Meschino” con i ragazzi del laboratorio teatrale dell’associazione culturale Bellissimamente APS (ore 20.45, Piazza Salandra).SHOW COOKING ESPERENZIALE - lezione di cucina con degustazione guidata per adulti e bambini, realizzato dallo Chef Salvatore Lega di Le Parigò Bistrot con la giornalista enogastronomica Claudia Annie Carone (ore 20.00, Chiostro dei Carmelitani). SERATA MUSICALE - Davide Tarantino “Bio Trio”(ore 21.00, in piazza Salandra). PRESENTAZIONE DEL LIBRO - “In quieta anima felice” del regista e attore Marco Alemanno con la giornalista Claudia Annie Carone (ore. 19.00, Chiostro dei Carmelitani).A TUTTE LE ORE - Gelato di Green Bio Town in Piazza Salandra, Artisti di Strada nel centro storico, Esposizioni di aziende leader nel settore Green che presenteranno i loro prodotti e servizi innovativi, Mercatino del Contadino in Piazzetta delle Erbe e Salottino delle Interviste con Frizzo Speaker di Radio SkyLab, dalle 17-00 alle 22-00 in Piazza Salandra.Green Bio Town rappresenta un modo di Vivere con Consapevolezza ed è realizzato concentrando tutti gli sforzi per ridurre l'Impatto Ambientale, attraverso pratiche di gestione dei rifiuti, utilizzo di materiali riciclabili o biodegradabili, mettendo in luce realtà eco-sostenibili e particolarmente sensibili alle questioni ambientali, conferendo il giusto valore alla crescita dell’Uomo e del Mondo in cui viviamo.