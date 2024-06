Gala sotto le Stelle a Giovinazzo: un evento esclusivo nella suggestiva cornice di Regia Domus Borgo Sette Torri

La direzione artistica dell'evento è affidata a Serena K. Baldaccini, rinomata per il suo talento e la sua capacità di creare esperienze artistiche uniche. La gestione generale sarà curata da Bartolomeo D'Arienzo, il General Manager noto per la sua professionalità e per la sua abilità nel coordinare eventi di alto livello.



Un parterre di ospiti eccellenti



Tra gli ospiti di spicco della serata, la cantante olandese Nathalie Aarts, nota per la sua voce incantevole e la sua presenza scenica carismatica, arricchirà l'evento con una performance speciale. La presenza di Aarts è destinata a conferire un tocco internazionale e sofisticato alla serata.



Dettagli dell'evento



Il Gala sotto le stelle è pensato per offrire agli ospiti un'esperienza unica, combinando l'eleganza di una serata di gala con l'incanto di una location storica e suggestiva. Regia Domus Borgo Sette Torri, con il suo fascino antico e la sua architettura maestosa, farà da sfondo a una serata all'insegna del lusso e dell'intrattenimento di alta classe.



Hashtag ufficiali



Per seguire l'evento sui social media e restare aggiornati su tutte le novità, sono stati creati gli hashtag ufficiali: #star, #event, #luxuryevents. Utilizzando questi hashtag, gli ospiti e gli appassionati potranno condividere le loro esperienze e i momenti più significativi della serata.