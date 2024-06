Incidente durante le Red Bull Cliff Diving World Series a Polignano

POLIGNANO A MARE - Un brutto incidente ha scosso la competizione delle Red Bull Cliff Diving World Series a Polignano a Mare. Un atleta russo di 29 anni, Nikita Fedotov, durante un tuffo da 27 metri d’altezza dalla famosa scogliera, è entrato male in acqua, perdendo conoscenza immediatamente dopo l'impatto.Fedotov è stato prontamente soccorso e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Giacomo di Monopoli. Gli esami medici hanno rivelato traumi cranio-cervicali, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.L'incidente è avvenuto durante una delle tappe più spettacolari del circuito mondiale di tuffi dalle grandi altezze, che ogni anno attira numerosi atleti e spettatori nella pittoresca cittadina pugliese. La gara, nota per la sua spettacolarità e per il livello di difficoltà, comporta sempre rischi significativi per i partecipanti, nonostante le rigide misure di sicurezza adottate dagli organizzatori.