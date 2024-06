Nubifragio nel Canton Ticino: due morti e un disperso

Un violento nubifragio ha colpito il Canton Ticino, causando due morti e una persona dispersa in Vallemaggia. Secondo i media della Svizzera italiana, la Polizia cantonale ha segnalato una frana significativa nella zona di Fontana. Le squadre di soccorso della Rega hanno recuperato le salme di due persone, attualmente in fase di identificazione. Le ricerche per trovare la terza persona dispersa sono in corso.Il maltempo ha causato gravi danni anche in Francia, dove tre persone sono morte a causa della caduta di un albero abbattuto dal forte vento.L'ondata di maltempo ha colpito duramente anche l'Italia. In Valle D'Aosta, la statale 26 è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa dell'esondazione del fiume Dora Baltea, in località Bard. Inoltre, una frana ha chiuso la strada regionale della Valtournenche a valle di Cervinia, isolando la rinomata località turistica.Nella notte, circa 90 persone sono state evacuate a Macugnaga, località del Verbano-Cusio-Ossola ai piedi del monte Rosa, a causa dell'esondazione del torrente Tambach. Le aree più colpite sono state Staffa e Pecetto, dove l'acqua ha superato gli argini, invadendo le vie del paese."La nostra regione è colpita dall'eccezionale ondata di maltempo, ancora in corso: servono pertanto immediatamente misure straordinarie per affrontare l'emergenza". Così ha dichiarato il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, che sta seguendo da vicino gli sviluppi della perturbazione che ha interessato il Piemonte.