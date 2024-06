Grave incidente stradale a Bari: due giovani in condizioni critiche

BARI - Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Bari sulla SS16, in direzione sud, all'altezza dell'uscita 10A. Un'auto è finita fuori strada, causando il grave ferimento di due ragazzi di 21 anni, entrambi baresi, che sono stati sbalzati fuori dalla vettura.Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri. Le operazioni di soccorso sono state tempestive, ma non è stato possibile effettuare l'alcol test ai conducenti sul luogo dell'incidente.Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani stavano tornando da una serata in discoteca quando l'auto è uscita di strada. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che possa essere legato a una perdita di controllo del veicolo.Le condizioni dei due ragazzi sono gravi. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Bari, dove sono attualmente ricoverati.Le indagini sono in corso per determinare le esatte dinamiche dell'incidente.