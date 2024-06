Il barese Beppe Delre torna con il nuovo singolo “L’anguria”

“L'anguria” (etichetta Astralmusic) è il nuovo singolo del cantante, compositore e didatta barese Beppe Delre, un brano allegro, orecchiabile e ballabile dal ritmo latino di cumbia. La canzone, disponibile dal 28 giugno, racconta di un uomo che prima di andare a letto ha come abitudine magiare una buona fetta di anguria e nel mentre pensare al momento che vive e a quel che vorrebbe.

Il testo – spiega Delre- è una riflessione ironica sulla vita permeata da un senso di leggerezza e freschezza come una buona fetta d'anguria e sottolinea l’intenzione ad essere sempre fiduciosi e nel vivere attimo per attimo, anzi come dice la canzone: “passo dopo passo, questo è l’andamento”.