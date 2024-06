Il G7 a Borgo Egnazia: le foto di Ezio Cairoli raccontano il terzo e ultimo giorno di summit

ph credits: Ezio Cairoli



SAVELLETRI DI FASANO (BR) - Le suggestive immagini scattate ieri, sabato 15 giugno 2024, dal fotografo barese Ezio Cairoli a Borgo Egnazia, catturano l'essenza del terzo e ultimo giorno del G7. L'evento ha visto la conferenza stampa conclusiva della premier italiana Giorgia Meloni, che ha sintetizzato i risultati del summit internazionale.Borgo Egnazia, situato a Savelletri in provincia di Brindisi, ha offerto una cornice affascinante e pittoresca per i lavori del G7. Le fotografie di Cairoli mettono in evidenza la bellezza del luogo, con la sua architettura tradizionale pugliese e i paesaggi mozzafiato, che hanno fatto da sfondo a discussioni cruciali per il futuro globale.Nelle immagini catturate da Cairoli, la premier Giorgia Meloni appare determinata e sicura di sé mentre si rivolge alla stampa internazionale. Meloni ha sottolineato l'importanza della cooperazione globale per affrontare sfide come la sicurezza alimentare, l'energia nucleare e la crisi ucraina. "La pace non significa resa, come Putin sembra suggerire. Confondere la pace con la soggiogazione sarebbe un pericolo precedente per tutti," ha dichiarato Meloni, riaffermando l'impegno dell'Italia a sostenere l'Ucraina.Le foto di Cairoli non solo documentano i discorsi e le dichiarazioni ufficiali, ma catturano anche momenti più informali e umani, come i leader mondiali che interagiscono tra loro, scambiando idee e sorrisi. Queste immagini offrono uno sguardo intimo su un evento di portata storica, evidenziando la diplomazia in azione.Ezio Cairoli, con la sua abilità di fotografo, è riuscito a raccontare attraverso le sue immagini la tensione, la speranza e la determinazione che hanno caratterizzato il G7 di quest'anno. Le sue fotografie non solo documentano un momento significativo nella politica mondiale, ma celebrano anche la bellezza e l'importanza del contesto pugliese che ha ospitato il summit.