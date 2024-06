Il Lecce punta su M'Bala Nzola della Fiorentina

Stagione e carriera di Nzola

Nella stagione appena conclusa il 2 giugno, Nzola ha disputato 33 partite con la maglia della Fiorentina, segnando 3 reti. La sua carriera è ricca di esperienze in diverse squadre: ha giocato per lo Spezia, il Trapani, il Carpi, la Virtus Francavilla Fontana, il Troyes Under 19 e il Troyes Under 17. A livello internazionale, ha vestito la maglia della nazionale angolana in 6 occasioni, realizzando 2 gol.

Potenziale impatto sul Lecce

L'arrivo di M'Bala Nzola al Lecce potrebbe rappresentare un importante rinforzo per l'attacco giallorosso. La sua esperienza in vari campionati e la sua abilità nel trovare la rete potrebbero dare una spinta decisiva alla squadra salentina nella prossima stagione.

Prossimi passi

Pantaleo Corvino avvierà presto i negoziati con Nzola per finalizzare il trasferimento. L'accordo, se raggiunto, vedrebbe l'attaccante angolano unirsi al Lecce in modo definitivo, portando con sé il potenziale di migliorare significativamente la forza offensiva della squadra.

I tifosi del Lecce attendono con impazienza l'esito delle trattative, sperando che l'arrivo di Nzola possa contribuire a una stagione di successi e soddisfazioni per il club.