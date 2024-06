ATP 500 Halle: Jannik Sinner in semifinale dopo una battaglia con Struff

Facebook



Dichiarazioni di Sinner



Dopo la vittoria, Jannik Sinner ha dichiarato: "È stata una partita molto dura oggi, anche mentalmente. Sto cercando di adattarmi sempre più all'erba, che è una superficie molto particolare. Sono contento di come ho gestito i momenti cruciali del match. Cercherò di continuare a dare il massimo per continuare a vincere come sempre".



Altri risultati



Negli altri quarti di finale, il polacco Hubert Hurkacz ha superato l'americano Marcos Giron con un 7-6, 6-4. Il tedesco Alexander Zverev ha sconfitto il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4. Il cinese Zhizhen Zhang ha battuto l'americano Christopher Eubanks con un 6-4, 4-6, 7-5.



La semifinale promette emozioni intense, con Sinner pronto a continuare il suo cammino nel torneo e a dimostrare ancora una volta il suo talento sulla superficie erbosa di Halle.

