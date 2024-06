Il Lecce svolgerà il ritiro precampionato a Neustift in Austria

Cambio di scenario



Dopo tre anni di ritiro a Folgaria, in provincia di Trento, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, insieme all’allenatore Luca Gotti e al responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, ha deciso di cambiare location. La scelta di Neustift è stata fatta per offrire ai calciatori un ambiente nuovo, salubre e tranquillo, ideale per un'ottima preparazione.



Programma di preparazione



Il ritiro si concluderà il 28 luglio, dopodiché la squadra avrà tre giorni di riposo. La preparazione riprenderà il 1 agosto in una nuova località, ancora da decidere. Le opzioni includono il nord o il centro Italia o una località in provincia di Lecce. La dirigenza del Lecce comunicherà la sede definitiva il più presto possibile.



Questo ritiro rappresenta un'importante fase di preparazione per il Lecce, che mira a una stagione di successo in Serie A. I tifosi attendono con impazienza di vedere come la squadra si prepara per affrontare le sfide della prossima stagione.

