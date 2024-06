Eventi speciali per celebrare i due siti UNESCO di Monte Sant’Angelo nell’Anno della Capitale Cultura di Puglia

Programma degli Eventi



Sabato 22 giugno: Notte Bianca del Patrimonio Culturale Monte Sant’Angelo celebra i 13 anni dal riconoscimento UNESCO con la "Notte bianca del patrimonio culturale". Dalle 19.00 alle 22.00, musei e monumenti saranno aperti con visite guidate gratuite, inclusi il Santuario di San Michele, il Castello e il Museo Etnografico Tancredi. In parallelo, la città festeggerà anche la "Notte romantica nei Borghi più belli d’Italia" con un'installazione in Largo Tomba di Rotari.



Domenica 23 giugno: Cammino dei Due Siti UNESCO Un percorso speciale che collega il Santuario di San Michele Arcangelo alla Foresta Umbra, promuovendo la connessione tra i due siti UNESCO di Monte Sant’Angelo.



Lunedì 24 e Martedì 25 giugno: Laboratori Longobardi Due laboratori organizzati dalla Pro Loco: il 24 giugno alle 18.00 al Santuario, "Longobardi for kids: mettiti in gioco" e il 25 giugno alle 18.30 al Museo Etnografico Tancredi, "Longobardi per un giorno, il vaso longobardo".



Martedì 25 giugno: Galà della Cultura "Io sono Capitale di Puglia – il Galà della Cultura" chiuderà questa serie di iniziative con una grande festa che vedrà la partecipazione di artisti, istituzioni e protagonisti del panorama culturale pugliese. Tra gli ospiti: Renzo Arbore, Ettore Bassi, i Radiodervish e l'Orchestra della Notte della Taranta. Durante l'evento, sarà presentato il Manifesto del welfare culturale della Puglia e inaugurata l'installazione artistica sostenibile "Fragments of reality" di Alessandro Lupi.



Eventi di Luglio



6-7 luglio: Buon Compleanno Faggete Monte Sant’Angelo festeggia il suo secondo sito UNESCO, le faggete vetuste della Foresta Umbra, con due giorni di eventi. Sabato 6 luglio, "Una notte in foresta" offrirà una passeggiata notturna per scoprire la vita notturna della foresta. Domenica 7 luglio, l'evento "Bike in Foresta" e la seconda tappa del "Cammino dei due Siti UNESCO" chiuderanno i festeggiamenti.



Dichiarazioni delle Autorità



Pierpaolo d’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo, ha dichiarato: “Festeggiare il nostro primo sito UNESCO in questo anno così speciale rappresenterà un momento di gioia e di autentica festa per tutta la comunità. Grazie all’UNESCO, i nostri siti sono ancora più fruibili, conosciuti e inseriti in percorsi d’eccellenza che hanno già portato e porteranno il nome di Monte Sant’Angelo sul palcoscenico culturale internazionale”.



Rosa Palomba, vicesindaca e assessora alla cultura e al turismo, ha aggiunto: “I festeggiamenti uniranno un gran galà della cultura pugliese, riunendo artisti e protagonisti del nostro panorama culturale regionale. Promuoveremo eventi speciali anche con i Longobardi in Italia e i Borghi più belli d’Italia”.



Conclusione



Il progetto “Monte Sant’Angelo Capitale cultura Puglia 2024” è promosso dal Comune di Monte Sant’Angelo, dal Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia e dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese. Questi eventi non solo celebrano il patrimonio culturale locale ma anche l'importanza della collaborazione tra istituzioni, artisti e comunità per valorizzare e promuovere il territorio.

BARI - Monte Sant’Angelo si prepara a festeggiare il patrimonio UNESCO del Santuario di San Michele Arcangelo e delle faggete vetuste della Foresta Umbra con una serie di eventi speciali, in occasione dell'anno della Capitale della Cultura di Puglia.