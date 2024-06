'Il Modello Agrifood Puglia per il Made in Italy: evoluzioni e sfide, oltre i confini nazionali': evento a Bari

Le eccellenze del territorio e l’impegno delle istituzioni europee, nazionali e regionali.

I nuovi orizzonti del rapporto strategico tra Industria e Distribuzione Moderna.

Le strategie vincenti per l’internazionalizzazione del Made in Italy e il fenomeno dell’Italian Sounding.

Il valore del turismo e della comunicazione per l’enogastronomia in Italia.

Innovazione, tecnologie e sostenibilità per un settore Food&Beverage 4.0.

Il ruolo della finanza a supporto dell’evoluzione della filiera Food&Beverage.

Il Rapporto strategico, realizzato da The European House - Ambrosetti, offrirà una nuova visione per la filiera agroalimentare pugliese, proponendo un'agenda per la Puglia e raccomandazioni d'azione a breve, medio e lungo termine.

BARI - Mercoledì 26 giugno, dalle 10:30 alle 17:00, si terrà a Bari, nella suggestiva cornice di Villa Romanazzi Carducci (Via Giuseppe Capruzzi, 36), il Forum Community Agrifood&Beverage – Regione Puglia. L'evento, dal titolo "Il Modello Agrifood Puglia per il Made in Italy: evoluzioni e sfide, oltre i confini nazionali," sarà fruibile anche in videoconferenza.La Community Agrifood&Beverage – Regione Puglia di TEHA Club, nata a maggio 2023, ha l'obiettivo di valorizzare l'eccellenza del settore agroalimentare pugliese, un settore chiave per la crescita dell'intero Paese, e di analizzare le sfide e le opportunità connesse.Il Forum rappresenta la tappa conclusiva dei lavori della prima edizione della Community e sarà un'occasione per condividere idee e riflessioni sull'importanza dell'agroalimentare pugliese e sulle visioni future, con particolare attenzione al Made in Italy e all'internazionalizzazione. Durante l'evento, sarà presentato un Rapporto strategico TEHA interamente dedicato alla Community regionale.Il programma del Forum si concentrerà sui seguenti temi: