Scalera, Taranto: 'La ASL pubblichi il terzo avviso per l’assunzione di autisti soccorritori'

BARI - “Ho presentato stamane una richiesta di audizione urgente in III Commissione Sanità sulla questione relativa agli autisti soccorritori impegnati nel servizio 118. Ci sono ancora 39 unità che aspettano di conoscere quale sarà il loro futuro lavorativo e che aspettano il 3^ avviso pubblico che l’ASL di Taranto ancora non ha pubblicato". Così Antonio Paolo Scalera, Consigliere regionale (La Puglia Domani) vice presidente V Commissione."Con il primo avviso pubblico del 2021 – ha continuato il Vice Presidente della V Commissione Consiliare, il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera - venivano assunti 344 autisti soccorritori, successivamente tutti internalizzati. Nel 2023 con secondo avviso pubblico la ASL jonica cercava di coprire i restanti 39 posti vacanti. A tutto’oggi, però, queste 39 unità aspettano la loro collocazione lavorativa. Per queste ragioni ho chiesto di audire con urgenza l’Assessore Regionale alla Sanità, il Direttore Generale dell’ASL di Taranto e l’Amministratore Unico di Sanitaservice per conoscere quali sono le intenzioni della Direzione ASL di Taranto in merito ai 39 autisti soccorritori che hanno partecipato al 2^ avviso pubblico e che ancora non hanno trovato una collocazione lavorativa, quando sarà pubblicato il 3^ avviso pubblico e se è intenzione dell’Assessorato Regionale alla Sanità prevedere nei nuovi piani assunzionali anche l’inserimento dei 39 autisti soccorritori che dal 2023 chiedono di conoscere quale sarà il loro futuro”.