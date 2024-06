In distribuzione il nuovo Bollettino di San Nicola

Il Bollettino di San Nicola n.2 (marzo-aprile 2024) è disponibile on line.Interessanti i temi trattati: dall’editoriale di Fr. Giovanni Distante O.P., Rettore della Basilica “Siano tutti liberati dai pericoli della vita”, alla nota di Fr. Gerardo Cioffari O.P., storico della Basilica, che tratta il tema della più antica descrizione della Basilica; a quella dell’Arcivescovo di Chieti, Bruno Forte, relativo a San Tommaso D’Aquino, che tratta di teologia e vita spirituale ministero apostolico; la nota di Marcello Marin su Fr. Rosario Scognamiglio O.P. ,”narrato” dai colleghi di insegnamento e ricerca; Fr. Emmanuel Albano O.P., tratta delle molte vite per Nicea e, in chiusura la vita della Basilica firmata da Fr. Giovanni Distante. L’ultima pagina di copertina è riservata alle informazioni relative alla Basilica (telefoni utili, orario Sante Messe e apertura, confessioni, prenotazioni celebrazioni, Museo Nicolaiano).