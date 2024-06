Elezioni Comunali, Vinella (POTENTISSIMA): 'Siamo prima forza di Putignano'

PUTIGNANO - È una serata incredibile: i dati ad ora disponibili ci dicono in maniera netta che siamo la prima forza di questa città. Altro dato incontrovertibile è che l’amministrazione uscente non è maggioranza in questa città. Non abbiamo ancora i numeri definitivi sulle liste e sulle preferenze ai candidati consiglieri, ma voglio fin d’ora complimentarmi con le liste della coalizione POTENTISSIMA che hanno ottenuto un ottimo risultato. Così Michele Vinella, Candidato Sindaco di Putignano (coalizione POTENTISSIMA).Continuiamo a guardare avanti - prosegue Vinella -: abbiamo ancora 14 giorni che per me saranno belli e preziosi perché per noi, per me, è un piacere incontrare e confrontarsi con la gente di questa comunità. Per questo proseguiamo questa campagna elettorale con grande serenità e determinazione. Nelle prossime ore faremo un’analisi puntuale, ma siamo la concreta alternativa che ci permette di dare nuova visione e cambiamento in questa città.A Putignano - spiega - c'è davvero voglia di un nuovo modo di fare politica. Se 5 anni di governo hanno portato la Sindaca ad arrivare seconda e con questa distanza, non c'è bisogno di aggiungere altro ora.Una promessa per i prossimi giorni: proseguiremo questa compagna elettorale con lo stesso stile, con il nostro stile, senza mai offendere, a differenza di altri, e mettendoci a disposizione della città che amiamo. Andiamo avanti quindi, e il 23 e il 24 vinceremo queste elezioni per il bene di Putignano.