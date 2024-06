Festa della Musica: la Pro Loco di Bisceglie risponde ‘presente’ all’iniziativa dell’UNPLI nazionale

BISCEGLIE - In occasione del trentesimo anniversario della Festa della Musica, iniziativa ideata e promossa sul territorio nazionale dall’UNPLI nazionale, Bisceglie presenta alla cittadinanza una selezione musicale di artisti provenienti dal territorio in una serata all’insegna dell’arte e dell’intrattenimento oltre che del talento.Venerdì 21 giugno, dalle ore 20:00, si esibiranno presso il Torrione sant’Angelo (via Trento/via Trieste) giovani esponenti della musica locale del calibro di:Bruno Bug, giovane freestyler biscegliese tra i 10 migliori in Italia, si è unito all’audace progetto di Freestyle Elitè Agency (FEA), un collettivo di freestyler nato nel 2019, ha collaborato con Esse Magazine, rivista di musica Urban italiana ed estera, One Take e Real Talk, entrambe piattaforme che si occupano di rap e freestyle. Nel 2022 ha vissuto l’esperienza di X Factor e continua a portare avanti progetti personali e collaborazioni a livello nazionale;Sparketti, artista che si è affermato nella scena freestyle prima biscegliese e poi pugliese tra il 2012 e il 2013, fra i suoi ultimi singoli “Ester Exposito” e “Prima Classe”. Insieme a Bruno Bug ha dato vita al Tecniche Pezzente, lo street contest made in Puglia fra i più conosciuti in Italia, nel 2019 ha partecipato al Mic Tyson, la battle organizzata da Machete che vede sfidarsi il meglio del freestyle italiano e negli ultimi tempi si dedica a promettenti progetti personali e singoli di alto rilievo che si rifanno alle sonorità anni 2000 e a tematiche più mature ed introspettive.L’evento è libero e gratuito.Si tratta della prima iniziativa marcata Pro Loco Unpli Bisceglie guidata dal nuovo consiglio direttivo presieduto da Pierpaolo Sinigaglia: “Mettiamo in mostra giovani talenti del nostro territorio – spiega –. La Festa della Musica, ideata dall’Unpli nazionale, è l’occasione per promuovere artisti delle diverse comunità che hanno tanto da raccontare. E la nostra associazione è in prima linea nella promozione degli artisti biscegliesi. Invitiamo cittadini, visitatori e turisti a prender parte all’evento che inaugura la bella stagione nella nostra città”.L’iniziativa si avvale del patrocinio della Città di Bisceglie e dell’Unpli nazionale presieduta da Antonino La Spina.