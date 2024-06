Incidente sulla SS172 tra Putignano e Turi: 14enne in codice rosso

PUTIGNANO - Un grave incidente si è verificato sulla SS172 che collega Putignano e Turi, coinvolgendo un ragazzo di 14 anni. Il giovane, alla guida del suo scooter, ha tamponato violentemente una vettura che si presume stesse svoltando in un parcheggio privato.L'impatto è stato così forte che il 14enne è stato sbalzato dal sellino dello scooter, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Indossava il casco, che ha contribuito a evitare conseguenze ancora più gravi.Sul posto è intervenuta rapidamente un'ambulanza MIKE del 118 della postazione di Putignano. Dopo aver stabilizzato il ragazzo, i sanitari lo hanno trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari, data la gravità delle sue condizioni.La Polizia Locale è arrivata sul luogo dell'incidente per accertare le cause esatte del sinistro e raccogliere testimonianze dagli spettatori che hanno assistito all'impatto. Per garantire la viabilità stradale e gestire il traffico, è intervenuta anche un'unità mobile dell'ANAS del Compartimento di Bari.L'incidente sottolinea ancora una volta l'importanza della prudenza sulla strada, specialmente per i giovani motociclisti. Le autorità stanno continuando le indagini per determinare le circostanze precise dell'incidente e valutare eventuali responsabilità.