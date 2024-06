Puglia bike destination: presentato a Taranto Progetto Bike Hospitality

TARANTO - Nel corso della conferenza stampa svoltasi oggi presso la Sala degli Specchi di Palazzo di Città del Comune di Taranto, è stato presentato il Progetto FCI Bike Hospitality. Contestualmente, è stato siglato l'accordo da parte del Comune di Taranto, primo comune pugliese ad aderire all'iniziativa.Erano presenti Gianni Azzaro, Vice Sindaco e Assessore allo Sport del Comune di Taranto; Onofrio Di Cillo, Vicepresidente Anci Puglia; Carlo Pasqualini, Referente nazionale FCI per la Bike Hospitality; Carmine Acquasanta, Vicepresidente Vicario Nazionale FCI; Giuseppe Calabrese, Presidente FCI CR Puglia. L'evento è stato coordinato da Angelo Turitto, Delegato Provinciale FCI Taranto.Durante l'evento, è stata presentata la nuova maglia ufficiale della rappresentativa pugliese della Federazione Ciclistica Italiana, che da quest'anno contiene anche il logo Anci Puglia. Un esemplare della divisa ufficiale è stato consegnato al Vicepresidente Di Cillo, accompagnato per l'occasione dal Vicesegretario Domenico Sgobba.Il progetto FCI Bike Hospitality mira a stabilire una collaborazione con i comuni che promuovono l’uso della bicicletta per la mobilità quotidiana, per la promozione turistica e per l’avviamento all’attività giovanile. Diventa quindi fondamentale la messa in rete di tutti i soggetti coinvolti nel settore del “turismo in bicicletta” e della “mobilità sostenibile” che si adeguino ai parametri di promozione dell’uso della bicicletta. La FCI mette a disposizione dei progetti di mobilità sostenibile dei comuni la propria struttura organizzativa, diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale.I soggetti coinvolti, amministrazioni pubbliche, strutture ricettive, produttori enogastronomici, noleggiatori, guide cicloturistiche, attrazioni artistiche, storiche e culturali, vengono qualificati dalla FCI come “BIKE HOSPITALITY” con il logo della stessa Federazione e inseriti in tutte le attività di promozione. In Puglia, dove si sta diffondendo sempre di più l’offerta cicloturistica e dove, grazie alle bellezze paesaggistiche e alle altre risorse turistiche regionali, cresce l’attenzione degli amanti della bici dalle altre regioni italiane e dall’estero.ANCI Puglia punta fortemente sulle potenzialità della mobilità su due ruote attraverso la rete di comuni "Pedalare per viaggiare". In sinergia con Regione Puglia, Pugliapromozione e Federciclismo, l'associazione è direttamente impegnata nello sviluppo della bikeconomy e del cicloturismo, con l'obiettivo di migliorare l’attrattività dei territori, promuovendoli e valorizzandoli attraverso una mobilità dolce e sostenibile. Accogliendo le sollecitazioni provenienti dai sindaci e dai territori, ANCI Puglia ha costituito un Comitato Tecnico Scientifico interno alla propria struttura, che lavorerà per migliorare la mobilità sostenibile nei comuni, aumentare la ricettività turistica dei territori e attrarre eventi sportivi di forte impatto mediatico.“La Puglia può trarre enormi benefici dalla bikeconomy e dal cicloturismo, settori in forte crescita che danno un forte impulso allo sviluppo economico sostenibile, creano nuovi posti di lavoro e valorizzano i prodotti locali” ha dichiarato il Vicepresidente Anci Puglia, Onofrio Di Cillo. “Investendo in infrastrutture ciclabili e servizi di supporto, è possibile ridurre le emissioni di CO2 e promuovere stili di vita più sani. Il cicloturismo valorizza il patrimonio naturale e culturale, rafforzando l’identità locale e attirando visitatori. L'azione congiunta con Regione Puglia, Pugliapromozione, Federciclismo e altri stakeholder è fondamentale anche per intercettare il sostegno di fondi europei, nazionali e privati, in modo da costruire una Puglia sempre più prospera e sostenibile.”Antonio Nicola Branca - cell 393.9836851 - e-mail comunicazione@anci.puglia.it